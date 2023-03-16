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Giriş Tarihi: 16.3.2023 23:42

Vincenzo Italiano'dan Sivasspor maçı açıklaması! “Tur atladığımız için memnunum”

İHA
Vincenzo Italiano’dan Sivasspor maçı açıklaması! “Tur atladığımız için memnunum”

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Sivasspor maçının ardından, “Maçta iyi oynadık ve kazandık. Tur atladığımız için memnunum” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fiorentina'da Teknik Direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, "Maç sonuna doğru taraftar sahaya girdi ve arbede yaşandı. Bunun hakkında neler söylersin?" şeklindeki sorusuna Italiano, "Bu duruma yapılacak yorum yok. Utanılacak bir durum olarak görüyorum. Futbolcumuzun burnu kızardı. Şu anda soyunma odasında oturuyor. Böyle bir olayın bütün maçı mahvettiğini düşünüyorum. Maça gelirsek iyi oynadık ve kazandık. Tur atladığımız için memnunum" yanıtını verdi.



"ÇEYREK FİNALE ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MEMNUNUM"
Maça iyi bir şekilde konsantre olduklarını söyleyen Italiano, "Sivasspor taraftarı da takımı iyi ateşledi. Çok güzel bir gol attılar. Biz de hemen yanıt verdik. Kötü bir zeminde oynamamıza rağmen iyi bir Fiorentina vardı sahada ve konsantre olmayı bildik. Rakibimizi iyi analiz ettik. Çok güzel goller attık ve çeyrek finale çıktığımız için memnunum. Biz Sivas'ı iyi analiz ettik ve bundan sonrası için de Sivasspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Vincenzo Italiano'dan Sivasspor maçı açıklaması! “Tur atladığımız için memnunum”
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