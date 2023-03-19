Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Joao de Deus maç sonrası açıklamalarda bulundu! "Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik"
Giriş Tarihi: 19.3.2023 23:34

Joao de Deus maç sonrası açıklamalarda bulundu! "Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik"

İHA
Joao de Deus maç sonrası açıklamalarda bulundu! Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Alanyaspor maçının ardından, "Takım ikinci yarı tamamen farklı performans gösterdi. Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik" dedi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deus açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İlk yarıda takım maçın içine girmekte biraz zorlandı. Bu da 78 saat önce yüksek seviyede Sevilla maçını oynamamızın bir sonucuydu. Bu yüzden maçın başında biraz zorluk yaşadık. Ama ikinci yarı tamamen farklı performans gösterdi takım. Çok kaliteli ve rakibimizden çok üstün bir oyun sergiledik. 3 golle de kazandık. Takımı tebrik ediyorum, ilk 11'de ve sonradan giren oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet. Ben burada saha dışı olayları konuşmak için değil sadece maçı konuşuyorum ve maçı da kazandık."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
İzmir'de depremzedelere büyük ayıp! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
Son dakika haberleri: Olaylı maçta Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Kanarya, Alanyaspor deplasmanında geriden gelerek kazandı…
Geriye kalan sessizlik
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
CHP'li Maltepe Belediyesi’nden aydınlatma isteyen avukata şok cevap: Siz AK Partilisiniz, ne hizmeti...
Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...
ARKADAŞINA GÖNDER
Joao de Deus maç sonrası açıklamalarda bulundu! "Çok kaliteli ve rakipten çok üstün bir oyun sergiledik"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA