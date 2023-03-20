Orkun Kökçü’den Dusan Tadic’e şok tepki! Depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmamıştı...

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında milli yıldızımız Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Johan Cruyff Arena'da Ajax'a konuk oldu.

ORKUN VE TADIC ARASINDA GERGİNLİK

Mücadele öncesi Ajax kaptanı Dusan Tadic ile Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi. Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun, Tadic'i görmezden geldi ve onunla tokalaşmadı.

Canlı yayınlanan bu anlar, Hollanda basınının da dikkatinden kaçmadı.

DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANAN PAZUBANDI TAKMAMIŞTI

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli olan ve yanında 10 ili daha etkileyen depremlerde binlerce insan yaşamını yitirirken, birçok insan da evsiz kalmıştı.

Türkiye tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, tüm kesimlerden destek gelmişti. Spor camiası da bu depremi görmezden gelmedi.

Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder ve Türk arkadaşı Tarık Divarcı, Hollanda Futbol Federasyonu ile görüşerek, Türkiye'deki depremzedelere yardım konusunda farkındalık yaratmak için özel tasarlanmış bir pazubend fikrini paylaşmıştı.

SADECE TADIC TAKMADI

Hollanda Futbol Federasyonu'nun onay vermesinin ardından, başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie'deki tüm takım kaptanları bu pazubendi takarak maçlara çıkarken sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic bunu yapmadı.

ORKUN'DAN AÇIKLAMA

Deplasmanda Ajax'ı mağlup eden Feyenoord'da kaptan Orkun Kökçü mücadelenin ardından rakiplerine gönderme yaptı.22 yaşındaki oyuncu, "Sürekli en iyi olduklarını söylemelerinden bıktım. Laf değil, icraat... İşte Feyenoord bu!" ifadelerini kullandı. (fanatik)