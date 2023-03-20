Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e şok tepki! Depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmamıştı...
Giriş Tarihi: 20.3.2023 13:29 Son Güncelleme: 20.3.2023 13:34

Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e şok tepki! Depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmamıştı...

Orkun Kökçü’den Dusan Tadic’e şok tepki! Depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmamıştı...

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında şampiyonluk yolunda çok kritik bir maç oynandı. Ajax ile Feyenoord, Amsterdam'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü'nün Tadic'e hareketi Hollanda'da büyük yankı uyandırdı.

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında milli yıldızımız Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Johan Cruyff Arena'da Ajax'a konuk oldu.

ORKUN VE TADIC ARASINDA GERGİNLİK
Mücadele öncesi Ajax kaptanı Dusan Tadic ile Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakemin gerçekleştirdiği hava atışında bir araya geldi. Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun, Tadic'i görmezden geldi ve onunla tokalaşmadı.

Canlı yayınlanan bu anlar, Hollanda basınının da dikkatinden kaçmadı.

DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANAN PAZUBANDI TAKMAMIŞTI
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli olan ve yanında 10 ili daha etkileyen depremlerde binlerce insan yaşamını yitirirken, birçok insan da evsiz kalmıştı.

Türkiye tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, tüm kesimlerden destek gelmişti. Spor camiası da bu depremi görmezden gelmedi.

Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder ve Türk arkadaşı Tarık Divarcı, Hollanda Futbol Federasyonu ile görüşerek, Türkiye'deki depremzedelere yardım konusunda farkındalık yaratmak için özel tasarlanmış bir pazubend fikrini paylaşmıştı.

SADECE TADIC TAKMADI
Hollanda Futbol Federasyonu'nun onay vermesinin ardından, başta Türk yıldızlar Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz olmak üzere Eredivisie'deki tüm takım kaptanları bu pazubendi takarak maçlara çıkarken sadece Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic bunu yapmadı.

ORKUN'DAN AÇIKLAMA
Deplasmanda Ajax'ı mağlup eden Feyenoord'da kaptan Orkun Kökçü mücadelenin ardından rakiplerine gönderme yaptı.22 yaşındaki oyuncu, "Sürekli en iyi olduklarını söylemelerinden bıktım. Laf değil, icraat... İşte Feyenoord bu!" ifadelerini kullandı. (fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi! "Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar"
Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız
Son dakika: ‘Özerklik’ ve ‘Öcalan’a özgürlük’ çağrısının ardından bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi başladı...
İzmir'de dikkat çeken kare! 6'lı koalisyon fire verdi
Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti
Kafayı neden dinimizle bozdular?
ARKADAŞINA GÖNDER
Orkun Kökçü'den Dusan Tadic'e şok tepki! Depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmamıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA