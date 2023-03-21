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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:25 Son Güncelleme: 21.3.2023 10:26

Son dakika haberi: Trabzonspor'da veda listesi kabarık!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzonspor’da veda listesi kabarık!

Son dakika haberi: Trabzonspor'da kiralık ve kontratı biten isimlerle yollar ayrılacak. Bonservis getirme ihtimali olan oyuncular da satış listesine koyulacak...

Trabzonspor'da yönetim kurulu, sezon sonuna doğru takımın gelecek sezonki kadrosunun planlamasına başlayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'da ayrıca yüksek ücret alan oyunculardan ayrılma isteği olanlara, teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak.

Bordo-mavili takımda sezon sonu itibarıyla Vitor Hugo, Bruno Peres ve Bakasetas gibi futbolculara teklif gelme ihtimali bulunuyor. Yönetim, bu isimlerden bonservis ücreti de kazanarak maaş dengesini yeniden kurmak istiyor. Şu an Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Fode Koita ile yollar kesinlikle ayrılacak, farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların da raporları istenecek ve ona göre bir yol haritası belirlenecek.

BAKASETAS İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

29 yaşındaki Bakasetas'ın 1 sezon daha kontratı olsa da yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 11 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Yunan futbolcu 3 milyon Euro'ya 30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan transfer edilmişti.

KULÜBEYE TAKVİYE!

Takımı kongre sürecine kadar hazırlayacak Orhan Ak'ın teknik ekibine altyapıdan takviyeler geldi. Hasan Üçüncü ve Ali Bulut, dün çalışmalarına başlayan bordo-mavili takımın idmanında yer aldı. İki isim, bundan sonra Ak'ın ekibinde yer alacak.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da veda listesi kabarık!
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