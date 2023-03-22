Son dakika Fenerbahçe haberi: Jesus’tan Beşiktaş maçı kararı! Diego Rossi forvete...

Beşiktaş derbisi öncesi forvet hattı sakatlıklar nedeniyle çöken Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, alternatifler üzerinde çalışmaya başladı. Zorlu maçta kendisi de cezası nedeniyle tribünde olacak Portekizli hoca, sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacak Valencia, Batshuayi ve King'in yokluğunda Rossi'ye 'Hazır ol' mesajı verdi. Jesus, Uruguaylı sol kanadı Pedro veya Serdar Dursun ile oynatıp önde pres ve çabuk oyunda etkili olmayı hedefliyor. Bunun ilk provası da yarın Zenit ile oynanacak hazırlık maçında yapılacak. 25 yaşındaki futbolcu, geçmiş kariyerinde 47 maça santrfor başladı. 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 26. haftada en çok mesafe kat eden oyuncu, 13.3 km ile Diego Rossi olmuştu.



GÜRCAN BİLGİÇ: TEK VAZGEÇİLMEZ FERDİ



Beşiktaş derbisi öncesinde önemli bir darbe oldu. Özellikle Valencia, sadece gol yükünü değil, sistemin işlemesini de sağlıyordu. F.Bahçe'nin daha önce tek forvet oynamışlığı var. Ama Jesus'un böyle bir kararı bu sezon hiç olmadı. Rossi merkezde de görev yapar, kenarda da… Düzen açısından sıkıntı olmayacaktır. Fenerbahçe'de vazgeçilemeyecek tek oyuncu Ferdi Kadıoğlu'dur. Oyun gücüyle bu eksiklikleri aşabilecek kalitedeler. Sadece çözümü 'daha zor' yoldan bulacaklar.