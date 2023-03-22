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Giriş Tarihi: 22.3.2023 08:38 Son Güncelleme: 22.3.2023 08:42

Trabzonspor'a Mahmoud Trezeguet'den kötü haber! Kayseri maçına yetişmesi zor...

YUNUS EMRE SEL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da inişli çıkışlı bir süreç yaşanırken,Ümraniyespor maçında sakatlanan Mahmoud Trezeguet'den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekip,Trezeguet'in Kayserispor maçına yetişmesini umut ederken, oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı sol kanadın 3 hafta sahalardan ayrı kalması beklenirken yapılan son kontrollerle birlikte bu süre 5-6 haftaya çıktı.

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mahmoud Trezeguet, sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması sorunu yaşamıştı.

Başarılı sol kanadın 3 hafta sahalardan ayrı kalması beklenirken yapılan son kontrollerle birlikte bu süre 5-6 haftaya çıktı. Milli aradan sonra oynanacak Kayserispor maçında da oynamama ihtimali bulunan oyuncunun bir hafta sonra hafif tempolu antrenmanlarla kendisini denemeye başlayacağı öğrenildi.

Trezeguet'nin yokluğunda Adana Demirspor maçında bu bölgede Enis Bardhi oynarken Makedon futbolcu beklenen performansı gösteremedi. Trezeguet dönene kadar Markovic'in bu bölgede kullanılması bekleniyor.

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Trabzonspor'a Mahmoud Trezeguet'den kötü haber! Kayseri maçına yetişmesi zor...
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