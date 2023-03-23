Arda Güler geleceğin yıldızları listesinde: Türk Messi

Goal tarafından 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyunculara 2016 yılından beri düzenli olarak verilen NXGN ödülüne ilk defa bir Türk futbolcu yer aldı. Futbolda bir sonraki yıldızı belirlemek için verilen ödüle Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler layık görüldü. 18 yaşındaki genç oyuncu, GOAL'ün 2016'dan beri yaptığı listeye 9. sıradan girmeyi başardı.
Goal, NXGN ödülüne layık gördüğü Arda Güler için, "Türk Messi lakaplı futbolcu, çok az kişide olan top sürme ve kontrol yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı. Çıktığı karşılaşmalarda önemli rol aldığı belirtilerek, "Arda, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamasa da maçlarda önemli rol oynadı. Ofansif orta saha oyuncusu; Arsenal, Barcelona ve Bayer Münih gibi takımlarında takibinde" olduğu söylendi.
LİSTEDE 9 İSİM YER ALDI
Goal tarafından bugüne kadar her yıl 1 kişiye verilen NXGN ödülü bu sene 9 kişiye paylaştırıldı. Listede yer alan diğer isimler ise şöyle: Alejandro Garnacho, Endrick, Gavi, Mohamed Ali-Cho, Youssoufa Moukouko, Romeo Lavia, Mathys Tel ve Zaire-Emery oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Arda, bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de şans bulabildi. Forma giydiği mücadelelerde 3 gol atıp 2 asistik katkı sağladı.