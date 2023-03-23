Arda Güler geleceğin yıldızları listesinde: Türk Messi

Goal tarafından 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyunculara 2016 yılından beri düzenli olarak verilen NXGN ödülüne ilk defa bir Türk futbolcu yer aldı. Futbolda bir sonraki yıldızı belirlemek için verilen ödüle Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler layık görüldü. 18 yaşındaki genç oyuncu, GOAL'ün 2016'dan beri yaptığı listeye 9. sıradan girmeyi başardı.