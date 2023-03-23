Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Avrupa'nın en genç takımı Türkiye! Yaş ortalaması...
Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:37

Son dakika haberleri: Avrupa'nın en genç takımı Türkiye! Yaş ortalaması...

Son dakika haberleri: Avrupa’nın en genç takımı Türkiye! Yaş ortalaması...

Son dakika haberleri: 25.07’lik yaş ortalaması bulunan Türkiye, UEFA ülkeleri arasında son 1 yılın en genç takımı oldu.

A Milli Futbol Takımımız, genç kadrosuyla unvan aldı… CIES verilerine göre Ay-Yıldızlı ekibimiz, 15 Şubat 2022 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasındaki maçlara çıkan kadrolar baz alındığında UEFA ülkeleri arasında en genç kadroya sahip takım oldu.

Türkiye, 25.07'lik yaş ortalamasıyla FIFA ülkeleri içerisinde ise en genç 9. ekip durumunda. Listede 22.82 ile lider konumundaki Bahama'yı 24.71 ortalama ile Endonezya, 24.74 ile ABD ve 24.88 ile Tacikistan Milli Takımı takip etti.

"Almanya'da oynarken hayalim Türkiye'ydi"

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Mehmet Can Aydın, Ay-Yıldızlı formayı giyeceği için gurur duyduğunu söyledi. Schalke 04'ün oyuncusu olan 21 yaşındaki sağ bek, "Kendini hangi mevkide rahat hissediyorsun?" sorusuna, "Çok farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Sağ bek ve orta sahada oynuyorum. Sonuçta hocamız karar verecek. Ben elimden geleni vereceğim. Benim için pozisyon önemli değil" yanıtını verdi. Almanya'da 6-7 sene oynadığını hatırlatan Mehmet Can, "Orada çok şey öğrendim ama hayalim hep Türkiye için oynamaktı" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir
Karamollaoğlu'ndan tuhaf Ayasofya Camii çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Avrupa'nın en genç takımı Türkiye! Yaş ortalaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA