Tecavüz suçundan hapse giren Dani Alves’ten eşi Joana Sanz’a mektup

Barcelona'nın eski oyuncusu Dani Alves, Barcelona'da bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırı suçlaması ile hapse atılmıştı. Hala hapiste olan 39 yaşındaki futbolcu, kendisine boşanma davası açan eşi Joana Sanz'a mektup yazdı.

Mektuba eşi ve çocuklarına olan sevgisinden başlayan futbolcu, "Sevgili Joana, neredeyse sekiz yıl büyük bir sevgi, şefkat, saygı ve karşılıklı ilgiyle geçti. Özellikle seninle son yıllarda her şey daha kolay ve daha keyifli görünüyordu. Sen ve çocuklarım, Dani Filho ve Victoria, hayatımda başıma gelen en güzel şeydiniz. Bunca yıl birbirimize eşlik ettik. Birbirimizin hayatını güçlendiriyor ve besliyoruz. Şimdi, bu zor anlarda hayatın seni tekrar sevmem için bize bir şans daha vermesini diliyorum. Yaşamakta olduğumuz haksız durumun yarattığı acıyı anlıyorum ve tüm baskılara dayanamamanızı anlıyorum. Suçlandığım gerçekler bana ve hayatıma yön veren değerlere yabancı: sevgi, saygı ve çaba. Masumiyetimi tüm dünyaya göstermek için her zaman olduğu gibi yanımda olanların da desteğiyle mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta kefaletsiz tutuklanan Alves'in güvenliğinden endişe duyduğu için hapishanesini değiştirme talebi hızlıca gerçekleştirilmişti. Suçlamaları reddeden 39 yaşındaki futbolcunun, hapiste açlık grevine başladığı söyleniyor.