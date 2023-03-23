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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Ümit Milli Takım Sürme’ye emanet

Ümit Milli Takım Sürme’ye emanet
Türkiye Futbol Federasyonu, genç milli takımlar bünyesinde yeniden yapılanmaya gidildiğini açıkladı. Tolunay Kafkas'tan boşalan Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna Levent Sürme oturdu. 39 yaşındaki Sürme, daha önce Almanya'da Leipzig ile Augsburg altyapılarında çalıştı ve 2021'den beri A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi yapıyordu. Ayrıca Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan; Genç Milli Takım Antrenörü, Alkan Birlik ise Genç Milli Takım Kaleci Antrenörü oldu.

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Ümit Milli Takım Sürme’ye emanet
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