Ümit Milli Takım Sürme’ye emanet

Türkiye Futbol Federasyonu, genç milli takımlar bünyesinde yeniden yapılanmaya gidildiğini açıkladı. Tolunay Kafkas'tan boşalan Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna Levent Sürme oturdu. 39 yaşındaki Sürme, daha önce Almanya'dave 2021'den beri A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi yapıyordu. Ayrıca Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan; Genç Milli Takım Antrenörü, Alkan Birlik ise Genç Milli Takım Kaleci Antrenörü oldu.