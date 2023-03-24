Trabzonspor’un yıldızlarına teklif yağıyor! Trezeguet, Bakasetas, Bardhi...

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası, Teknik Direktör Abdullah Avcı2da istifa ederek takımla yollarını ayırmıştı. Daha sonra Ertuğrul Doğan'da Başkanlık adaylığını açıklamıştı ve takım geçici olarak Orhan Ak'a emanet edilmişti. Bordo-Mavili ekip, lige devam ederken yıldız oyunculara teklifler gelmeye başladı. Trabzonspor'da sezon sonu ayrılık rüzgarları yaşanması beklenilirken, durumun önümüzde ki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR

Trezeguet ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi'ye İtalya'dan, Bartra ve Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler var. Brezilyalı Vitor Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor'da ayrılık rüzgârları yaşanabilir. Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür de bu sezon Avrupa hedeflerini gerçekleştirebilir. Bu isimler içinde en ciddi teklif Bakasetas'a gelmiş durumda. Alman ekibi Wolfsburg, 6 milyon Euro seviyesinde bir rakamı Trabzonspor'a sundu. Görüşmenin resmiyete dönüşmesi için yeni yönetimin yapacağı değerlendirme bekleniyor.