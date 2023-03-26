Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Everton'dan Dele Alli açıklaması! "Yazın göreceğiz"
Giriş Tarihi: 26.3.2023 13:44 Son Güncelleme: 26.3.2023 14:06

Everton'dan Dele Alli açıklaması! "Yazın göreceğiz"

Everton’dan Dele Alli açıklaması! Yazın göreceğiz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak Süper Lig ekibi Beşiktaş'a gelen Dele Alli beklentilerin altında kalırken, oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübünün menajeri Sean Dyche, oyuncu hakkında flaş transfer itirafında bulundu. Sean Dyche, ""Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki gün "Kendisine ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli, İngiliz basınında da gündem olmuştu. Güneş'in açıklamaları sonrası Alli'nin büyük şaşkınlık yaşadığı aktarılırken, antrenmana geç kaldığı için ceza alması da haberleştirildi.

Bu arada Everton'da menajerlik görevine getirilen Sean Dyche geçtiğimiz günlerde Goodison Park'ta dizginleri eline aldı ve Dele'in durumu hakkında yorum yaptı, hatta Everton'ın orta saha oyuncusunu beklenenden daha önce Merseyside'a geri getirebileceğini kabul etti.

Dyche, "Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz" diye konuştu. (sporx)

EN ÇOK OKUNANLAR

100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
Bakan Akar açıkladı: MSB 30 bin personel alacak
Toto loto
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Everton'dan Dele Alli açıklaması! "Yazın göreceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA