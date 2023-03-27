Brezlya'dan Carlo Ancelotti için açıklama! "Acele etmeyeceğiz"

2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite'yle yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, konuya ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulunurken yeni teknik direktör için acele etmeyeceklerini en uygun ismi takımın başına getirmek istediklerini söyledi.

Rodrigues, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oyuncular arasında büyük bir saygı gördüğüne dikkat çekerken, "Ancelotti oyuncular arasında saygı görüyor. Sadece daha önce Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen oyuncular değil, mevcut oyuncular da saygı duyuyor. Çalışma şekline ve dürüstlüğüne hayranım. Onu anlatmaya gerek yok. Çok fazla başarısı olan üst düzey bir antrenör." dedi.

Brezilya'da birçok taraftarın milli takımın başında Carlo Ancelotti'yi görmek istediğini söyleyen Rodrigues, "Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi konumunda. Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda taraftarla onu bana soruyor. Neler olacağını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Yeni teknik direktör arayışında aceleci davranmayacaklarını belirten Ednaldo Rodrigues, "Milli takımın yeni antrenörünü ararken etik davranacağız. Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Bir sonraki antrenörümüzün adını söylemek zor ama oyuncuların saygısını ve sevgisini kazanan bir antrenöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.