Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere'ye Phil Foden'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 27.3.2023 09:49

İngiltere'ye Phil Foden'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...

İngiltere’ye Phil Foden’dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Phil Foden, apandisinin alınması nedeniyle İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya'yı mağlup ederek başlayan İngiltere'de Phil Foden kadrodan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampı sırasında hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki futbolcunun, Londra'da gerçekleşen operasyonla apandisinin alındığı belirtildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftasında bugün Ukrayna ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosundan çıkarılan Foden, Manchester City'nin Liverpool'u konuk edeceği 1 Nisan'da oynanacak lig maçında da forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden kanat oyuncusunun sahalara dönüş tarihi, Manchester City-Liverpool maçının ardından yapılacak değerlendirmeye göre belli olacak.

Bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta görev alan Foden, 13 gol ve 6 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
CHP'nin "İnce" oyunları! 2. 'Gel bakalım Muharrem' vakası
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasına vesile olmak istemedik
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'ye Phil Foden'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA