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Giriş Tarihi: 28.3.2023 21:00

Bakan Kasapoğlu, Bursa'da depremzedelerle bir araya geldi! "Kardeşliğimizin dünyada hiçbir örneği yok"

AA
Bakan Kasapoğlu, Bursa’da depremzedelerle bir araya geldi! Kardeşliğimizin dünyada hiçbir örneği yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan zor günlerde dayanışma ve kardeşlik ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, "Milletimizin bu anlamda ortaya koymuş olduğu kardeşlik anlayışının dünyada hiçbir örneği yok." dedi.

Bakan Kasapoğlu, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurdun yemekhanesinde masalarına konuk olduğu depremzedelerle iftar yapan Kasapoğlu, afetzedelerin ramazan ayını kutladı.

Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Art arda yaşadığımız depremler, çok ama çok derin yaşadığımız acılar ve sonrasındaki süreç. Öncelikli olarak deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımıza Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Değerli yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu akşamki gibi dayanışma ruhuyla el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek süreçleri atlatıp, yaraları onararak, iyileştireceklerini vurguladı.

"Millet olarak her zamanki gibi bu zor günlerde de dayanışmanın, kardeşlik ruhunun en güzel örneklerini sergiliyoruz." diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Milletimizin bu anlamda ortaya koymuş olduğu kardeşlik anlayışının dünyada hiçbir örneği yok. Biz de tabii ki devlet olarak bu süreçleri en güzel seviyeye ulaştırma noktasında her zamanki sorumluluğumuzu en güçlü şekilde yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız her gün yeni bir konut projesinin temelini atıyor. Hızlı şekilde yaraları onarma adına tüm imkanları seferber ediyoruz."

Kasapoğlu'na Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Bakan Kasapoğlu, Bursa'da depremzedelerle bir araya geldi! "Kardeşliğimizin dünyada hiçbir örneği yok"
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