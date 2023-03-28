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Giriş Tarihi: 28.3.2023 10:04

Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'da şov yaptı! 8 dakikada 2 gol..

Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım’da şov yaptı! 8 dakikada 2 gol..

Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Müsabakada Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği Bertuğ Yıldırım, maçta gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekerken attığı goller ile parmak ısırttı. Genç yıldız 8 dakikada 2 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.

Ümit Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas ve ekibinin ayrılığından sonra teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Deneyimli teknik adam yeni görevinde ilk maçına Kosova'ya karşı çıktı. Hatayspor'dan Antalyaspor'a geçici transfer olan genç yıldız Bertuğ Yıldırım, müsabakaya ilk 11'de başladı. Eski hocası Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' dediği genç santrfor, maçta gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takımı, Kosova karşısına şu ilk 11'le çıktı: Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tagir, Uğur Kaan Yıldız, Cem Türkmen, Emirhan İlkhan, Göktan Gürpüz, Ali Barak, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım

GOL PERDESİNİ BERTUĞ AÇTI
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Ümit Milli Takımı'nın soldan geliştirdiği atakta Ali Barak, son çizgiye inmeden kale alanına yerden sert kesti, Bertuğ Yıldırım sol ayağının üst içiyle gelişine vurdu ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlara gitti.

BİR GOL DAHA ATTI
Müsabakanın 8. dakikasında Ümit Milli Takımı'nın ilk golünü kaydeden genç yıldız Bertuğ Yıldırım, bir gol daha attı. Emirhan İlkhan'ın soldan ceza sahasına doğru doldurduğu topa yayın hemen önünde Bertuğ Yıldırım çok iyi yükseldi. Kaleci Nreca-Bisinger boşa çıkınca top ağlarla buluştu.

GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTU
Hatayspor ve Gaziantep'in ligden çekilmesi sonrası diğer 17 Süper Lig kulübü, bu takımlarda oynayan ve futbola devam etmek isteyen oyunculara kucak açtı. Antalyaspor, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirmişti. (Milliyet)

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Bertuğ Yıldırım Ümit Milli Takım'da şov yaptı! 8 dakikada 2 gol..
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