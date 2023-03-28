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Giriş Tarihi: 28.3.2023 15:24 Son Güncelleme: 28.3.2023 15:36

Kayserispor - Ümraniyespor maçının tarihi değişti

İHA
Kayserispor - Ümraniyespor maçının tarihi değişti

Süper Lig'in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması Pazartesesi gününe alındı.

Süper Lig'in 28 haftasında Pazar günü oynanacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması Pazartesesi gününe alındı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Spor toto Süper Lig'in 28 haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynanması planlanan Yukatel Kayserispor - Hangi Kredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır. Spor toto süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için Hangi Kredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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Kayserispor - Ümraniyespor maçının tarihi değişti
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