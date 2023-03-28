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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:32

Son dakika haberleri: Yunanistan'da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberleri: Yunanistan’da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı...

Son dakika haberleri: Yunanisitan futbolu, yeni bir skandalla gündemde... Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Federasyon Başkanı Takis Baltakos ve Hakem Kurulu Başkanı Steve Bennett'a yaptığı eylemle büyük tepki topladı.

Yunanistan futbolu, Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas'ın yaptığı skandal hareketi konuşuyor...

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda mücadele edecek 6 takım, federasyon başkanı Takis Baltakos ve Yunanistan Hakem Kurulu Başkanı Steve Bennett'ın da katıldığı toplantıda bir araya geldi.

Olympiakos cephesi, uzun süredir hakemlerin yönetiminden memnun olmadığını sık sık dile getiriyordu. Yapılan toplantıdaki anlaşmazlığın ardından Karapapas, şoke eden bir eylem gerçekleştirdi.

BAŞKANA ETEK FIRLATTI

Takis Baltakos'un toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada Karapapas, Baltakos'a etek fırlattı. Eylemin ardından Karapapas gazetecilere, "Baltakos'a bir etek hediye ettim. Buradan giderken giysin, bakalım onun işine yarayacak mı?" cümlelerini sarf etti ve salondan ayrıldı.

UEFA VE FIFA'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Yunan medyasında yer alan habere göre; federasyon, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ve Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas'ı UEFA ve FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. Yapılan eylemin tüm kamera kayıtlarının tutulduğu ve şikayet esnasında UEFA ve FIFA'ya sunulacağı kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın da sahibi olan Marinakis'i Premier Lig yönetimine de şikayet edecek.

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Son dakika haberleri: Yunanistan'da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı...
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