Son dakika haberleri: Yunanistan’da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı...

UEFA VE FIFA'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Yunan medyasında yer alan habere göre; federasyon, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ve Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas'ı UEFA ve FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. Yapılan eylemin tüm kamera kayıtlarının tutulduğu ve şikayet esnasında UEFA ve FIFA'ya sunulacağı kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın da sahibi olan Marinakis'i Premier Lig yönetimine de şikayet edecek.