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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:58

Fenerbahçe'de Diego Rossi'de yolun sonu!

Fenerbahçe’de Diego Rossi’de yolun sonu!

Spor Toto Süper Lig ekipleriden Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları da belirlemiş durumda. Bu oyunculardan biri de Diego Rossi... Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'nin sezon sonunda Güney Amerika kıtasına transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilk bonservisli satışın Diego Rossi ile gerçekleşmesi bekleniyor. Güney Amerika'dan ciddi alıcıları bulunan oyuncuya iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verilecek. Diego Rossi için gelen teklifleri Ali Koç da doğrulamıştı.

Yaptığı skor katkısına rağmen Fenerbahçeli taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Diego Rossi, sezon sonunda Sarı-Lacivertlilere veda edebilir. 2022-23 öncesi Güney Amerika'dan birçok teklif alan Uruguaylı yıldızın transferi bonservis bedeline takılmıştı.

ALİ KOÇ DOĞRULAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da o dönem yaptığı açıklamada Diego Rossi'ye gelen teklifleri doğrulamıştı. Sarı-Lacivertlilerin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Diego Rossi, Güney Amerika'ya 1 yıl rötarlı gitmeye hazırlanıyor.

DIEGO ROSSI BU KEZ GİDİCİ
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Flamengo, Diego Rossi için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İyi bir teklif karşısında Sarı-Lacivertlilerin transfere izin vermesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Diego Rossi 3 gol, 6 asistlik katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (sporx)

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Fenerbahçe'de Diego Rossi'de yolun sonu!
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