Galatasaray’da golcü transferi hamlesi! Alfredo Morelos...

Galatasaray, yeni sezonun planlamasına başlamış durumda. Gomis'le yolların ayrılacak olması ve Icardi'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle kadrosuna bir forvet transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar, Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos'la ilgileniyordu.

26 yaşındaki yıldız golcünün kontratının sezon sonunda sona erecek olması Sarı-Kırmızılı takımın elini güçlendirirken, yıldız forvetle ilgli can sıkıcı bir iddia geldi.

TRANSFERDE 2 RAKİP VAR

Galatasaray'ın gündemindeki golcüye La Liga ekibi Sevilla ve Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün de Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmakta istekli olduğu belirtildi. (sporx)