Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da golcü transferi hamlesi! Alfredo Morelos...
Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:27

Galatasaray'da golcü transferi hamlesi! Alfredo Morelos...

Galatasaray’da golcü transferi hamlesi! Alfredo Morelos...

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Kırmızı ekipte ilk transfer yapılacak bölge olarak, golcü transferi hamlesi beklenirken, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'a İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz ekibi Aston Villa'nın da talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray, yeni sezonun planlamasına başlamış durumda. Gomis'le yolların ayrılacak olması ve Icardi'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle kadrosuna bir forvet transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar, Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos'la ilgileniyordu.

26 yaşındaki yıldız golcünün kontratının sezon sonunda sona erecek olması Sarı-Kırmızılı takımın elini güçlendirirken, yıldız forvetle ilgli can sıkıcı bir iddia geldi.

TRANSFERDE 2 RAKİP VAR
Galatasaray'ın gündemindeki golcüye La Liga ekibi Sevilla ve Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün de Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmakta istekli olduğu belirtildi. (sporx)

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
İstanbul baraj doluluk oranları son durum paylaşıldı! Yağışlar sonrası 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Minibüs şoförü mahkemede kıvırdı: Kameralar çalışıyordu
SON DAKİKA | İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Kim kazanır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da golcü transferi hamlesi! Alfredo Morelos...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA