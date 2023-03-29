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Giriş Tarihi: 29.3.2023 11:35

Göztepe, beşli savunmasıyla ligin zirvesinde

İHA
Göztepe, beşli savunmasıyla ligin zirvesinde

Bu sezon Spor Toto 1.Lig’de kalesinde 20 gol gören Göztepe, 19 gol yiyen Eyüpspor’dan sonra bu alanda en iyi takımlar arasında yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon savunma performansıyla ligin zirvesinde yer alıyor. Ligde şu ana kadar 26 maça çıkan Göz-Göz, 10 müsabakada kalesini gole kapatıp, kalan 16 maçta ise 20 gol yedi. Böylece sarı-kırmızılılar, bu sezon filelerinde 19 gole engel olamayan Eyüpspor'dan sonra bu alanda en iyi takımlar arasında yer alıyor. Ligde Göztepe ile beraber 20 gol yiyen diğer takımlar lider Samsunspor ve Çaykur Rizespor oldu.

Ekrem Dağ geldi beşli savunmaya geçildi
Göztepe sezona Turgay Altay yönetiminde başlayıp işler istenildiği gitmeyince 43 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı. 7. haftaki Pendikspor maçıyla sarı-kırmızılılar başında ilk müsabakasına çıkan Ekrem Dağ, kısa bir süre sonra takımın sistemini değiştirip beşli savunmaya geçti. Genç teknik direktör, sol stopere Emir Ortakaya, ortaya Atınç Nukan, sağ stopere de Arslanagic'i koydu. Kanat beklerde ise solda İsmail Köybaşı, sağ tarafta zaman zaman Tarık Çamdal ile Uğur Kaan Yıldız ikilisini değiştirerek oynattı. Bu sistemin savunma anlamında olumlu geri dönüş vermesiyle Göztepe, ligin en az gol yiyen takımları arasına girdi.

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Göztepe, beşli savunmasıyla ligin zirvesinde
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