Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tadımız kaçtı
Giriş Tarihi: 29.3.2023

Tadımız kaçtı

Tadımız kaçtı

Fırtına gibi başlayıp, Cengiz ve Kerem’le golün kıyısından döndük. 20’de konuk takımı öne geçiren Kovacic, 45+4’te yeniden sahneye çıkıp Mert’ten dönen topu ağlara gönderdi

İç sahada seri bitti
Türkiye, Hırvatistan yenilgisi ile birlikte serisine de nokta koydu. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç sahada oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik (İzlanda / 0-0) alırken bu karşılaşmaların tamamında da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Ancak dün alınan sonuç hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini bitirdi.




KOVACIC'I DURDURAMADIK
Chelsea forması giyen Mateo Kovacic'i bir türlü durduramadık… 28 yaşındaki oyuncu milli takım kariyerinde 93. sınavına Türkiye karşısında çıkarken bize kadar resmi maçlarda 2 gol bulmuştu. Dün 2 kez daha ağlarımızı sarsan ve resmi golünü dörde çıkaran deneyimli futbolcu, maçın da yıldızı oldu.




HIRVATLAR'A DIŞIMIZ BİR TÜRLÜ GEÇMİYOR!
A Milli Takım, Hırvatistan'a karşı bir türlü ritmini bulamıyor. Türkiye, rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alırken Hırvatlar 4 kez kazandı 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Ay-Yıldızlılar, rakibini sadece Eylül 2017'de 2018 Dünya Kupası elemelerinde 90 dakika içinde mağlup edebildi.



'BÜYÜK' MAÇLARDA KAZANMAYI UNUTTUK
Alman hoca yönetiminde Türkiye, gruplarında 1. torbadan gelen Norveç ve Hırvatistan'a diş geçiremedi, Portekiz'e de yenildi
Stefan Kuntz yönetiminde A Milli Takım, büyük maçlarda bir türlü bekleneni veremedi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde, grubunda Norveç ile sahasında 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar play-off'ta ise Portekiz'e 3-1 kaybedip Katar'a gidemedi. Hırvatistan karşısında aldığımız yenilgi ile birlikte büyük maçlardaki kötü gidişat devam etti.

'STANİSİC GİBİ YAPAMIYORUZ'
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, iki takımın arasındaki farkla ilgili, "Aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Genç oyuncuların forma giymesinin önemli olduğunu belirten Alman hoca, gruptaki durumları hakkında da "Galler, bu grupta yarış içinde olduğumuz rakip. Onları yenmemiz gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim" ifadelerini kullandı

TRİBÜN İSTEDİ, ARDA OYUNA GİRDİ
Bursa'da oynanan karşılaşmada tribünlerde Arda Güler sesleri yankılandı… 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlanması sonrasında Arda Güler diye bağıran taraftarlar, amacına ulaşamadı. 60. dakikadan sonra yeniden 'Arda Güler' tezahüratları tribünde artarken Stefan Kuntz, genç oyuncuyu 67'de Orkun Kökçü'nün yerine aldı

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Kuntz'a inanan birileri kaldı mı!
Ermenistan deplasmanına üçlü defans, beşli savunmayla başlayan Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısına dörtlü savunmayla çıktı. Bunun nedeni, "Ermenistan bu orta sahayı kolay geçiyorsa, geriden Modric ve Brozovic'in desteklediği Kramaric, Pasalic ve Perisic'li Hırvatistan'ı nasıl durdururuz?" sorusunun cevabıydı. Orta sahanın güçlenmesi gerekiyordu. Hakan ve Orkun'un yanına bu maça Salih eklenerek çıkıldı. Kuntz'un bir farkla Salih'e ideal oynadığı 6'da değil 67 dakika boyunca Modric'i uydu misali izleme görevini verdiğini izledik. Takımın ilk yarıda orta sahada dirençli ve mücadeleci olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıda yenilen 2 golde kaçırdığımız pozisyon olmasa da mücadelenin hakkı değildi. İlk gol Ferdi'nin markajından sıyrılan sağ bek Stanisic'in katkısıyla geldi. İkinci gol, sakatlanan Hakan'ın yerine giren İsmail'in bireysel hatasıyla geldi. Tek ciddi pozisyonunu 90+'da yapmış bir takıma güzelleme yapmayacağım. O gitmiş, bu çıkmış önemi yok. Çünkü A Milli Takım'ın bir stratejisi yok. Oyun vizyonu yok. Yazıyı soruyla kapatayım. Kendi yakınlarında bu kadar formda futbolcumuz varken bu takım neden oynamıyor?

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti: HDP/PKK ve CHP işbirliğine karşı çıkmıştı
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar
İstanbul baraj doluluk oranları son durum paylaşıldı! Yağışlar sonrası 29 Mart 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç dolu?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Minibüs şoförü mahkemede kıvırdı: Kameralar çalışıyordu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Tadımız kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA