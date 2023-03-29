Tadımız kaçtı

Fırtına gibi başlayıp, Cengiz ve Kerem’le golün kıyısından döndük. 20’de konuk takımı öne geçiren Kovacic, 45+4’te yeniden sahneye çıkıp Mert’ten dönen topu ağlara gönderdi
İç sahadaseri bitti
Türkiye,Hırvatistan yenilgisi ile birlikte serisine de nokta koydu. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç sahada oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik (İzlanda / 0-0) alırken bu karşılaşmaların tamamında da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Ancak dün alınan sonuç hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini bitirdi.
KOVACIC'I DURDURAMADIK
Chelsea forması giyen Mateo Kovacic'i bir türlü durduramadık… 28 yaşındaki oyuncu milli takım kariyerinde 93. sınavına Türkiye karşısında çıkarken bize kadar resmi maçlarda 2 gol bulmuştu. Dün 2 kez daha ağlarımızı sarsan ve resmi golünü dörde çıkaran deneyimli futbolcu, maçın da yıldızı oldu.
HIRVATLAR'A DIŞIMIZ BİR TÜRLÜ GEÇMİYOR!
A Milli Takım, Hırvatistan'a karşı bir türlü ritmini bulamıyor. Türkiye, rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alırken Hırvatlar 4 kez kazandı 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Ay-Yıldızlılar, rakibini sadece Eylül 2017'de 2018Dünya Kupası elemelerinde 90 dakika içinde mağlup edebildi.
'BÜYÜK' MAÇLARDAKAZANMAYI UNUTTUK
Alman hoca yönetiminde Türkiye, gruplarında 1. torbadan gelen Norveç ve Hırvatistan'a diş geçiremedi, Portekiz'e de yenildi Stefan Kuntz yönetiminde A Milli Takım, büyük maçlarda bir türlü bekleneni veremedi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde, grubunda Norveçile sahasında1-1 beraberekalan Ay-Yıldızlılar play-off'ta ise Portekiz'e 3-1 kaybedip Katar'a gidemedi. Hırvatistan karşısındaaldığımız yenilgi ile birliktebüyük maçlardakikötü gidişat devam etti.
'STANİSİC GİBİ YAPAMIYORUZ'
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, iki takımın arasındaki farkla ilgili, "Aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic,ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Bizorada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Genç oyuncuların forma giymesinin önemli olduğunu belirten Alman hoca, gruptaki durumları hakkında da "Galler, bu grupta yarış içinde olduğumuz rakip. Onları yenmemiz gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim" ifadelerini kullandı
TRİBÜN İSTEDİ, ARDA OYUNA GİRDİ Bursa'da oynanan karşılaşmada tribünlerde Arda Güler sesleri yankılandı… 38. dakikada HakanÇalhanoğlu'nun sakatlanması sonrasında Arda Güler diye bağıran taraftarlar, amacına ulaşamadı. 60. dakikadan sonra yeniden 'Arda Güler' tezahüratları tribünde artarken Stefan Kuntz, genç oyuncuyu 67'de Orkun Kökçü'nün yerine aldı
BİR GÖRÜŞ FATİH DOĞAN
Kuntz'a inanan birileri kaldı mı! Ermenistan deplasmanına üçlü defans, beşli savunmayla başlayan Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısına dörtlü savunmayla çıktı. Bunun nedeni, "Ermenistan bu orta sahayı kolay geçiyorsa, geriden Modricve Brozovic'in desteklediği Kramaric, Pasalic ve Perisic'li Hırvatistan'ı nasıl durdururuz?" sorusunun cevabıydı. Orta sahanın güçlenmesi gerekiyordu. Hakan ve Orkun'un yanına bu maça Salih eklenerek çıkıldı. Kuntz'un bir farkla Salih'e ideal oynadığı 6'da değil 67 dakika boyunca Modric'i uydu misali izleme görevini verdiğini izledik. Takımın ilk yarıda orta sahada dirençli ve mücadeleci olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıda yenilen 2 golde kaçırdığımız pozisyon olmasa da mücadelenin hakkı değildi. İlk gol Ferdi'nin markajından sıyrılan sağ bek Stanisic'in katkısıyla geldi. İkinci gol, sakatlanan Hakan'ın yerine giren İsmail'in bireysel hatasıyla geldi. Tek ciddi pozisyonunu 90+'da yapmış bir takıma güzelleme yapmayacağım. O gitmiş, bu çıkmışönemi yok. Çünkü A MilliTakım'ın bir stratejisi yok. Oyun vizyonu yok. Yazıyı soruyla kapatayım. Kendi yakınlarında bukadar formda futbolcumuzvarken bu takımneden oynamıyor?