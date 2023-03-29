Tadımız kaçtı

Türkiye,Hırvatistan yenilgisi ile birlikte serisine de nokta koydu. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç sahada oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik (İzlanda / 0-0) alırken bu karşılaşmaların tamamında da kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Ancak dün alınan sonuç hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini bitirdi.Chelsea forması giyen Mateo Kovacic'i bir türlü durduramadık… 28 yaşındaki oyuncu milli takım kariyerinde 93. sınavına Türkiye karşısında çıkarken bize kadar resmi maçlarda 2 gol bulmuştu. Dün 2 kez daha ağlarımızı sarsan ve resmi golünü dörde çıkaran deneyimli futbolcu, maçın da yıldızı oldu.A Milli Takım, Hırvatistan'a karşı bir türlü ritmini bulamıyor. Türkiye, rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alırken Hırvatlar 4 kez kazandı 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.Alman hoca yönetiminde Türkiye, gruplarında 1. torbadan gelendiş geçiremedi, Portekiz'e de yenilditefan Kuntz yönetiminde A Milli Takım, büyük maçlarda bir türlü bekleneni veremedi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde, grubundaAy-Yıldızlılar play-off'ta ise Portekiz'e 3-1 kaybedip Katar'a gidemedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, iki takımın arasındaki farkla ilgili, "Aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas.Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Genç oyuncuların forma giymesinin önemli olduğunu belirten Alman hoca, gruptaki durumları hakkında da "Galler, bu grupta yarış içinde olduğumuz rakip. Onları yenmemiz gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim" ifadelerini kullandıoynanan karşılaşmada tribünlerde Arda Güler sesleri yankılandı…Arda Güler diye bağıran taraftarlar, amacına ulaşamadı. 60. dakikadan sonra yeniden 'Arda Güler' tezahüratları tribünde artarken Stefan Kuntz, genç oyuncuyu 67'de Orkun Kökçü'nün yerine aldıBİR GÖRÜŞKuntz'a inanan birileri kaldı mı!deplasmanına üçlü defans, beşli savunmayla başlayan Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısına dörtlü savunmayla çıktı. Bunun nedeni, "Ermenistan bu orta sahayı kolay geçiyorsa, geridendesteklediği Kramaric, Pasalic ve Perisic'li Hırvatistan'ı nasıl durdururuz?" sorusunun cevabıydı. Orta sahanın güçlenmesi gerekiyordu. Hakan ve Orkun'un yanına bu maça Salih eklenerek çıkıldı. Kuntz'un bir farkla Salih'e ideal oynadığı 6'da değil 67 dakika boyuncaverdiğini izledik. Takımın ilk yarıda orta sahada dirençli ve mücadeleci olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıda yenilen 2 golde kaçırdığımız pozisyon olmasa da mücadelenin hakkı değildi. İlk gol Ferdi'nin markajından sıyrılan sağ bek Stanisic'in katkısıyla geldi. İkinci gol, sakatlanan Hakan'ın yerine giren İsmail'in bireysel hatasıyla geldi. Tek ciddi pozisyonunu 90+'da yapmış bir takıma güzelleme yapmayacağım.Oyun vizyonu yok. Yazıyı soruyla kapatayım.