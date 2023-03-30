Fabio Borini'den İrfan Can Kahveci itirafı! "En beğendiğim futbolcu..."

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Fabio Borini suskunluğunu bozdu. İtalyan oyuncu, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'den teklifler aldığını belirten Fabio Borini, İrfan Can Kahveci hakkında da çarpıcı bir ifade kullandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, ara transfer ve tescil döneminde teklif aldığı kulüpleri duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon inanılmaz bir performansa imza atan Fabio Borini, İrfan Can Kahveci hakkında da çarpıcı bir itirafta bulundu.

"EN BEĞENDİĞİM FUTBOLCU..."

İtalyan futbolcu, Süper Lig'den en beğendiği ismin sorulması üzerine, "Süper Lig'den en beğendiğim futbolcu İrfan Can Kahveci" cevabını verdi.

32 yaşındaki oyuncunun Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fabio Borini'nin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. (Milliyet)