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Giriş Tarihi: 30.3.2023 15:34 Son Güncelleme: 30.3.2023 15:39

Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması! 7 kişiye süresiz men...

Fenerbahçe’den Sevilla maçı açıklaması! 7 kişiye süresiz men...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan rövanş maçında sahaya yabancı madde atan taraftarlar hakkında aldığı kararı açıkladı. 7 taraftar süresiz olarak men edildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile Ülker Stadyumu'nda rövanş maçına çıktı. Maçın ikinci yarısında bazı taraftarların sahaya yabancı maddeler atması nedeniyle oyun bir süre durdu.

Fenerbahçe maçın durmasına neden olan taraftarlar hakkında karar aldı. Buna göre 7 taraftar süresiz olarak men edildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI
"Futbol Takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Öncelikle;

Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta,

Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.

Ayrıca Fenerbahçe'ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz."

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Fenerbahçe'den Sevilla maçı açıklaması! 7 kişiye süresiz men...
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