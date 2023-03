Son dakika Fenerbahçe haberi: Attila Szalai'den Beşiktaş derbisi yorumu! "Çok iyi hazırlanıyoruz"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Attila Szalai açıklamalarda bulundu.

İşte Szalai'nin açıklamaları:

"İYİ BİR ŞEKİLDE DERBİYE HAZIRLANIYORUZ"

"Bana göre iyi bir yoldayız şu anda. Geçmişte zor diyebileceğimiz maçlar vardı. Önemli 3 puanlar elde ettik. Milli ara öncesi Alanyaspor'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Değerli bir 3 puandı. Derbiye odaklandık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umuyorum ki 3 puanla hazırlanacağız."

"UMARIM PAZAR GÜNÜ DEĞİŞECEK"

"Bana göre sistem, futbolda her şey anlamına gelmez. Hocamız karar veriyor; 4'lü mü, 3'lü mü diye. Bunlar temel olarak sistemler. Bu sistemler maç içinde değişiklik gösterebilir. Ofansif ve defansif olarak farklı varyasyonları maç içinde deneyebilirsiniz. Bu sezon derbi maçlarında pek başarılı sonuçlar elde edemedik. Umuyorum ki pazar günü bu değişecek. Şuna da değinmek istiyorum, Avrupa'da oynadığımız maçlarda 3'lü sistem ile çok başarılı sonuçlar aldık. Sistem önemli ama futbolda her şey demek değildir."

"RAKİBİ İYİ BİR ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK"

"Beşiktaş'ın çok güçlü yanlarını biliyoruz. Hücumda kaliteli oyunculara sahipler. Sadece Beşiktaş'ın özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da kaliteli oyuncular mevcut. Neler yaptığımızı açıklamayacağım ama rakibi iyi bir şekilde analiz ettik. Hazırlıklarımızı maça kadar tamamlamış olacağız."

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Ben her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Sakatlıkla ilgili bir problem yaşamadım tanrıya şükür. Ben kendime, vücuduma bakan biriyim. Sürekli geliştirmem gereken yönlere bakıyorum. Antrenman, besin ve dinlenme faktörleri bir futbolcu için çok önemli."

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

"Çok mutluyum. Çünkü, Fenerbahçe formasıyla çok fazla maça çıktım. Bana göre futbolcu için en mutlu edici şeylerden biri sürekli olarak sahada olmaktır. 3 günde 1 maç yapabilmektir. Bunu gerçekleştirmek için güçlü bir efor ve fedakarlık ortaya koymak gerekiyor. Profesyonellik adına kendim ve Fenerbahçe için en iyisini sergilemeye çalışıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Umuyorum ki sezon sonunda hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız."

"MACARİSTAN'DA DA YAPIYORUZ"

"Hiç sakatlık yaşamadım" sözlerini söylerken tahtaya vurması üzerine...

Attila Szalai: "Macaristan'da bunu sık sık yaparız. Babam da yapar. Ben de yaparım. Bu sanıyorum global bir şey."

"HERKES HAZIR"

"Bana göre takımda çok fazla kaliteli oyuncu mevcut. Aynı zamanda karakterli oyuncular. Ben bu takımın parçası olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Savunmada da çok kaliteli oyuncular var. Benim için problem değil bu. Kimse için problem değildir bu. Kim oynarsa oynasın, hangi mevkide oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Herkes hazır."

"ADAPTASYON ÖNEMLİ"

"Futbolda adaptasyon önemlidir. Takım arkadaşlarınızla oynarken, onlarla güçlü bir iletişimi yakalamak mecburiyetindesiniz. Defansta oynuyorsanız, bu çok ama çok önemli. Sadece defansta değil, genel olarak takım iyi yolda."

"KENDİ MAÇLARIMIZA ODAKLANIYORUZ"

"Biz kendimize, kendi oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Herkes sıralamaya bakıyor, biz de bakıyoruz. En önemlisi kendi oynayacağımız maçlar. Hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki kendimizi adayarak istediğimiz sonuca erişeceğiz."

"HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL"

"Bizim için hedef her maç 3 puandır! Söylemiş olduğunuz gibi ligin sonu yaklaşıyor. Bizim düşüncemiz, her maç ayrıca önemli. Büyük hedeflere sahibiz. Her maç bizim için final. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi hazırlanarak kazanan taraf olmak istiyoruz."

"UMARIM BU MUTLULUĞU PAZAR YAŞAYACAĞIZ"

"Her galibiyet motivasyon sağlar takım için. Bizler iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Kazanınca ekstra motivasyon sağlarsınız. Daha mutlu olursunuz. Umarım ki bu mutluluğu pazar günü yaşayacağız."

"TAKIM OLARKA ÇOK DAHA GÜÇLÜ NOKTADAYIZ"

"Takım olarak hücum oynuyoruz. Bunu saha içinde gösteriyoruz. Çok fazla pozisyona giriyor, çok gol atıyoruz. Hücumcularımız güçlü işler çıkarıyor. Hocamız, savunmada da geliştireceğimiz noktalar olduğunu söylüyor ve buraya odaklanıyoruz. Maçlar içinde bazı zorluklar olabiliyor. Başından bu yana sürece bakarsak, takım olarak çok daha güçlü noktadayız. Şu an hem hocanın felsefesine hem sisteme daha fazla aşinayız. Bu ofansif oyundan tüm takım keyif alıyor ve mutlu. Biz ofansif ve cesur bir anlayışla sahaya çıkıyoruz. Kendimizi geliştirerek başarılar elde etmeye devam edeceğimizi düşünüyorum."