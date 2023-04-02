Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Joao De Deus derbi sonrası konuştu
Giriş Tarihi: 2.4.2023 23:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Joao De Deus derbi sonrası konuştu

AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Joao De Deus derbi sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Joao De Deus, kaçırdıkları penaltının maçta kırılma anı olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Deus, "Maçın çok önemli bir anı vardı. Kaçırdığımız penaltıdan sonra takım konsantrasyonu kaybetti. Rakip de girdiği pozisyonlar iyi değerlendirdi. O ana kadar takımımız maçı kontrol ediyordu." ifadelerini kullandı.

Teknik heyet olarak her zaman öz eleştiri yaptıklarını dile getiren Deus, "Rakibimizin gerisindeyiz, puan farkı var ama şu anda şampiyonluk dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden şaşkına çeviren sözler! İsabet eden kurşunlar sonrası neler yaşandı? 'Burada herkes seviniyor'
Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
CHP'li Sağlar, 'AK Parti ve Erdoğan hala birinci' deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
SON DAKİKA: CHP, İzmir'de kentsel dönüşümü eline yüzüne bulaştırdı! Bay Kemal 6 ay önce temel attı, bir arpa boyu yol alınamadı
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
Son dakika: Dev derbide kazanan Beşiktaş! Cenk Tosun, Redmond ve Aboubakar sahne aldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için tarih belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Joao De Deus derbi sonrası konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA