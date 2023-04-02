Fenerbahçe Teknik Direktörü Joao De Deus derbi sonrası konuştu

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Deus, "Maçın çok önemli bir anı vardı. Kaçırdığımız penaltıdan sonra takım konsantrasyonu kaybetti. Rakip de girdiği pozisyonlar iyi değerlendirdi. O ana kadar takımımız maçı kontrol ediyordu." ifadelerini kullandı.

Teknik heyet olarak her zaman öz eleştiri yaptıklarını dile getiren Deus, "Rakibimizin gerisindeyiz, puan farkı var ama şu anda şampiyonluk dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.