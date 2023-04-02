Fenerbahçe’den Okan Buruk için flaş sözler!

Jorge Jesus'un cezası nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

Çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Joao de Deus, şu sözleri kullandı:

"Kazanmayı bekliyoruz. Çok zor bir maç olacak. Bu maçın seviyesine iyi bir karşılık vermeyi bekliyoruz. Daha az hata yapan kazanacak. Umarım bu taraf biz oluruz"

Joao De Deus, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" sözleri hakkında ise "Galatasaray Teknik Direktörü bizim hakkımızda konuşabilir ama biz kendi işimize odaklanıyoruz." dedi.

