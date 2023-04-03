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Giriş Tarihi: 3.4.2023 16:50

Son dakika haberi: Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Trabzonspor’un Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü maçına çıkacak. Bordo-mavili ekibin zorlu karşılaşması öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Kayserispor'a 4-3'lük skorla kaybeden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 4 Nisan Salı günü oynanacak müsabaka Eryaman Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak. Bu mücadele öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda şu isimlere yer verildi: "Uğurcan M.Taha, Hakan, Arif, Bartra, Hüseyin, Denswıl, Peres, Larsen, Eren, Gbamin, Sıopıs, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf, Markovic, Naci, Visca, Umut, Gomez"

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Son dakika haberi: Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!
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