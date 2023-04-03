Son dakika haberi: Trabzonspor’un Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Kayserispor'a 4-3'lük skorla kaybeden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 4 Nisan Salı günü oynanacak müsabaka Eryaman Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak. Bu mücadele öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda şu isimlere yer verildi: "Uğurcan M.Taha, Hakan, Arif, Bartra, Hüseyin, Denswıl, Peres, Larsen, Eren, Gbamin, Sıopıs, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf, Markovic, Naci, Visca, Umut, Gomez"