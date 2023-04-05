El Clasico’da Karim Benzema fırtınası! 60 yıl sonra bir ilke imza attı...

Yarı finalin ilk maçında sahasında Barcelona'ya 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşı farklı kazanarak finale kalan taraf oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Real Madrid'in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.
Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı. Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.
Kupanın yeni sahibi, 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.
Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.