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Giriş Tarihi: 6.4.2023 00:27

El Clasico'da Karim Benzema fırtınası! 60 yıl sonra bir ilke imza attı...

AA
El Clasico’da Karim Benzema fırtınası! 60 yıl sonra bir ilke imza attı...

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırırken, takımının 3 golünü atan ve turun mimarlarından olan Karim Benzema, 60 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Yarı finalin ilk maçında sahasında Barcelona'ya 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşı farklı kazanarak finale kalan taraf oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Real Madrid'in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.

Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı. Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.

Fransız futbolcu, geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak, Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.

Kupanın yeni sahibi, 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.

Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.

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El Clasico'da Karim Benzema fırtınası! 60 yıl sonra bir ilke imza attı...
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