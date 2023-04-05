El Clasico’da Karim Benzema fırtınası! 60 yıl sonra bir ilke imza attı...

Athletic Bilbao'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti. Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.