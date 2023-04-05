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Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:46 Son Güncelleme: 5.4.2023 09:49

Galatasaray'da 600. gol heyecanı!

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da 600. gol heyecanı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde 63 puanla zirvede yer alıyor. Aslan, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011’de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki resmi maçlarda toplam 598 gole ulaşırken, 600. golü atmanın heyecanı yaşanıyor.

Adana Demirspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki resmi maçlarda toplam 598 gole ulaştı.

Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin'den gelmişti. Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. gole imzalarını koymuştu. Nef Stadyumu'nda 600. golü ata cak isim merakla bekleniyor.

Gözler 3 maçtır suskun olan Mauro İcardi'nin üzerine çev rilirken, sarı-kırmızılı takımda oyuncular adını kulüp tarihine yazdırmak için bugünkü Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.

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Galatasaray'da 600. gol heyecanı!
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