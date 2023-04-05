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Giriş Tarihi: 5.4.2023 13:26

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas için ayrılık iddiası!

Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas için ayrılık iddiası!

Maaş bütçesini düşürmek isteyen Trabzonspor'da yapmak dökümü devame decek gibi gözüküyor. Vitor Hugo'yu Bahia'ya satan Bordo-mavili kulübün bir yıldızı için daha gelen teklifi kabul edeceği belirtildi.

Ertuğrul Doğan yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçını Kayserispor'a kaybeden Trabzonspor dün akşam da Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.

AYRILIKLAR SÜRECEK
Vitor Hugo'yu 1.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bahia'ya gönderen Trabzonspor'da maaş bütçesini düşürmek için ayrılıkların süreceği belirtiliyor.

BAKASETAS'A 7 MİLYON EURO
Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi tam gaz devam ediyor. Alınan bilgiye göre Yeşil-Beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon Euro'ya ek olarak Trabzon'a, bonusların da içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı. Sözleşmesi 2024'te bitecek Bakasetas'ın da, şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor.

Yunan oyuncunun yanı sıra takımda sezon sonunda başka ayrılıkların da olması bekleniyor. Bruno Peres'in, ülkesi Brezilya'da döneceği gelen Haberler arasında yer alıyor. Marc Bartra'ya, İspanya'dan talipler olduğu bildirildi. Enis Bardhi'nin de, 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi halinde, başka bir kulübe gitmesine izin verileceği öne sürüldü.

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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas için ayrılık iddiası!
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