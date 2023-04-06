Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu, hakem Kadir Sağlam’a sarf ettiği sözleri açıkladı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı 3-2'lik skorla eledikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart görme nedenini açıkladı.

Emre Belözoğlu, 37. dakikada hakem Kadir Sağlam'a yönelik tepkisinin ardından kırmızı kart gördü.

Konuyla ilgili olarak beIN SPORTS'a konuşan Emre Belözoğlu, atılma nedenini anlattı. Bu sözleri Uğur Meleke canlı yayında açıkladı.

Emre Belözoğlu kırmızı kart için "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." açıklamasını yaptı.

"EMRE BELÖZOĞLU ÖZÜR DİLEDİ"

Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi." ifadelerini kullandı.