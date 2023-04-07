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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:21

Bayern Münih'ten forvet hamlesi! Listede 4 aday var...

Bayern Münih’ten forvet hamlesi! Listede 4 aday var...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamış durumda. Takımın başına Thomas Tuchel'i getiren Bayern Münih'in yaz transfer dönemindeki önceliği santrfor transferi.

Julian Nagelsmann'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Thomas Tuchel'i getiren Bayern Münih'te hedef sezonu çifte kupayla tamamlamak.

Thomas Tuchel'in ilk maçında Borussia Dortmund'u derbide mağlup ederek liderliğe yükselen Bavyera ekibi, sezonun kalan bölümündeki maçları kazanıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Kicker'da yer alan haberde Bayern Münih'in yeni sezonda kadrosuna forvet takviyesi yapmak istediği ve 4 ismin gündemde olduğu aktarıldı.

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in Julian Nagelsmann döneminde de listenin ilk sırasında yer aldığı kaydedilirken 30 yaşına gelen Kane için 100 milyon sterlin ödenmesine sıcak bakılmadığı ifade edildi.

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Kolo Muani'nin de Bayern'in listesinde olduğu belirtildi.

İtalya Serie A'da gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren Victor Osimhen'in de Bavyera ekibinin forvet adayları arasında yer aldığı kaydedildi.

Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'in de listede yer aldığı ancak diğer adaylara göre transferinin düşük bir ihtimal olduğu ifade edildi.

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Bayern Münih'ten forvet hamlesi! Listede 4 aday var...
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