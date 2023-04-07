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Giriş Tarihi: 7.4.2023 22:01

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti.

Pas çalışmasının devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı. Dün akşam Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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