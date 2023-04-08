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Giriş Tarihi: 8.4.2023 11:11

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella gelişmesi! Yeni sezonda...

Adana Demirspor’da Vincenzo Montella gelişmesi! Yeni sezonda...

Adana Demirspor, adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi için harekete geçti. Kısa bir süre sonra iki taraf arasında görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Bu doğrultuda Mavi Şimşekler, başarılı çalıştırıcı ile kontrat yenilemek istiyor. Adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın da şu anda Adana ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Mavi-lacivertli ekibin, gelecek dönemlerde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olabilecek bir kadro kurmak için Montella'ya bir hayli güvendiği öğrenildi.

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Bu yüzden de kısa bir süre sonra iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Gelen son haberlere göre Adana yönetimi, Vincenzo Montella ile mutlaka sözleşme imzalamak istiyor. (Milliyet)

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Adana Demirspor'da Vincenzo Montella gelişmesi! Yeni sezonda...
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