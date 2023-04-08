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Giriş Tarihi: 8.4.2023 09:45 Son Güncelleme: 8.4.2023 09:48

Trabzonspor Lasımpaşa karşısında kazanarak moral bulmak istiyor!

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor Lasımpaşa karşısında kazanarak moral bulmak istiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Lig'in 28. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak bordo-mavili ekip, kazanarak moral bulmak istiyor.

Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Lig'de 28. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Fırtına, kazanarak moral tazelemek istiyor.

FIRTINA MORAL ARIYOR
Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Fırtına'da Dorukhan, Serkan ve Trezeguet sakat. Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

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Trabzonspor Lasımpaşa karşısında kazanarak moral bulmak istiyor!
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