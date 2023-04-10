Chelsea’de sular durulmuyor! Kulüp eski yöneticilerine servet ödedi...

Roman Abramovich'in döneminde Chelsea'nin yönetimde yer alan isimlere yıllık 50 milyon sterlin maaş ödediği ortaya çıktı.

İNGİLTERE PREMİER LİG | CHELSEA ESKİ YÖNETİCİLERİNE SERVET ÖDEDİ

Roman Abramovich'in döneminde Chelsea'nin yönetimde yer alan isimlere yıllık 50 milyon sterlin maaş ödediği ortaya çıktı. Kulüp yöneticilerinden Bruce Buck'ın da aralarında olduğu isimlere toplamda 15 milyon sterlin maaş ödemesi yapıldığı aktarıldı.

Daha önce 2021/22 sezonunda 234 milyon sterlin zarar açıklayan Chelsea, toplamda 1 milyar Euro'dan fazla zarara ulaşan ilk Premier Lig takımı olmuştu.