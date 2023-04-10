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Giriş Tarihi: 10.4.2023 16:21 Son Güncelleme: 10.4.2023 16:42

Giresunspor'dan Beşiktaş maçı tepkisi!

Giresunspor’dan Beşiktaş maçı tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Giresunspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Giresunspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları maçın hakem kararlarına tepki gösterdi.

Giresunspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları maçın hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu zaman kadar mücadelesini sahada veren, hakemler ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan bir camia olarak yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GİRESUNSPOR'UN AÇIKLAMASI: "Bu zaman kadar mücadelesini sahada veren, hakemler ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan bir camia olarak yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bağlamda Giresunspor'un hak ve menfaatlerini kimsenin görmezden gelerek elinden almasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Dün oynadığımız Beşiktaş maçının ilk yarısında topsuz alanda rakip takım oyuncusu tarafından oyuncumuza yapılan ve bariz kırmızı kart ile cezalandırılması gereken pozisyonun görmezden gelinerek oyunun gidişatını etkileyecek hataların yapılması, hakemin ve VAR sisteminin pozisyonu izleme gereği bile duymaması, akabinde bir önceki pozisyonda oyundan ihraç edilmesi gereken oyuncunun gol kaydetmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir.

Süper Lig'de var olma mücadelesi veren, hakkı olmayanı istemeyen, eşit şartlarda ve eşit kurallarla mücadelesini sürdürmek isteyen Giresunspor Kulübü olarak TFF ve MHK nezlinde konunun takipçisi olacağımızı ve sahadaki emeklerimizin yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, spor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz."

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Giresunspor'dan Beşiktaş maçı tepkisi!
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