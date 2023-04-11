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Giriş Tarihi: 11.4.2023 17:19 Son Güncelleme: 11.4.2023 17:26

Flamengo'da Vitor Pereira dönemi sona erdi!

Flamengo’da Vitor Pereira dönemi sona erdi!

Brezilya ekiplerinden Flamengo, Portekizli teknik adam Vítor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste kaybedilen kupaların ardından beklenen karar alındı. Flamengo Kulübü, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

4 KUPA KAYBETTİ
Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı. Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetti.

TRİBÜNLER İSYAN ETMİŞTİ
Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etmişti.

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Flamengo'da Vitor Pereira dönemi sona erdi!
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