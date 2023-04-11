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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:31

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yerine alternatif bulundu! Çağlar Söyüncü...

Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine alternatif bulundu! Çağlar Söyüncü...

Crystal Palace'a satılması gündemde olan Victor Nelsson'un yerine alternatif arayan Galatasaray'ın radarındaki milli stoper, Çağlar Söyüncü kadroya alınmayınca kulübünden ayrılmaya karar verdi, gemileri yakması sonrası Sarı Kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden milli stoper cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kendisine forma vermeyen teknik direktörün gidişiyle ümitlenen 27 yaşındaki savunmacı, sezon sonuna kadar takımı çalıştırması düşünülen geçici antrenörler göreve geldikten sonra da formayı alamadı. Bu gelişmeler sonrası gemileri yakan ve ayrılık kararı alan yıldız oyuncu, Cim Bom'a yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Galatasaray Yönetimi ise fırsatı kaçırmayıp, Çağlar'la şimdiden anlaşarak yaz döneminin en kritik transfer hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının da Sarı-Kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığı, gelen haberler arasında.

NELSSON'UN YERİNE İLK HEDEF
Bundan sonraki süreç, diğer takımların yapacağı teklifler ve Galatasaray'ın sunacağı kontrat detaylarına göre şekillenecek. Nelsson'un olası astronomik satışında, Danimarkalı savunmacının yerinin bonservis bedeli ödemeden doldurulması, diğer pozisyonlara yapılacak takviyeler konusunda yönetimin işini bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. (Fanatik)

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Galatasaray'da Victor Nelsson'un yerine alternatif bulundu! Çağlar Söyüncü...
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