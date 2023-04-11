Orta: kimseyle konuşmayın! Beni arayın

MHK Başkanı Lale Orta, hakemlere yazılı bir belge göndererek uyarıda bulundu. Ajansspor'un haberine göre Orta, resmi ve gayrıresmi olarak kimseyle görüşmemelerini hakemlere öğütlerkenmesajını verdi. Tarafsızlık ve şeffaflık vurgusu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Müsabaka öncesinde, sırasında ya da sonrasında sizinle; yöneteceğiniz veya yönettiğiniz müsabakayla ilgili MHK üyelerimiz ve Hakem İşleri görevlilerimiz dışında herhangi birisiya da bizzat yanınıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lütfen anında Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlunuzu ve beni haberdar edin.