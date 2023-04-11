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Giriş Tarihi: 11.4.2023 14:38

Sırbistan, Kosova'yı UEFA'ya şikayet etti!

AA
Sırbistan, Kosova’yı UEFA’ya şikayet etti!

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp spor kulüplerinin baskı ve tehdit altında olduğu iddiasıyla UEFA'ya şikayet mektubu gönderdi.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) tarafından UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'e yollanan mektupta, Kosova kurumlarının, Sırp spor kulüplerine son dönemde baskı uyguladığı savunularak, "Priştine kurumları, Kosova'daki Sırp kulüp futbolcuları ve spor çalışanlarının kendi statlarında antrenman yapmalarını engellerken, yerel karakterli turnuva düzenlenmesine de izin vermiyor." ifadeleri kullanıldı.

Kosova'daki Sırp kulüplerinin tehdit edildiği ileri sürülürken, UEFA'ya, yapılanlara son verilmesi noktasında ricada bulunulduğu aktarıldı.

Yaşanan gerginliği tırmandırmak istemediklerine işaret edilen mektupta, "Yerel bazda Sırp futbolcu ve spor çalışanlarının faaliyetlerinin engellenmesine asla izin vermeyeceğiz, mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz." denildi.

Kosova Spor Bakanı Çeku'dan yanıt

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku, FSS'nin UEFA'ya gönderdiği mektupta gerçeklerin çarpıtıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çeku, "FSS'nin mektubunda gerçeği çarpıtmanın yanı sıra, aşağılayıcı bir dil de kullanılıyor. Sırbistan, yıllardır Kosova Cumhuriyeti sınırları içindeki belirli alanlarda resmi şampiyonalarının bir parçası olarak paralel, yasa dışı faaliyetler düzenlemiştir. Kosova bir spor ülkesidir ancak anayasal düzenimizi, Avrupa ve dünya spor kurallarının ihlal eden yasa dışı faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Çeku, Kosova Futbol Federasyonunun (FFK) UEFA ve FIFA'ya tam üyeliği bulunduğunu vurgularken, tüm spor kulüplerine de ülkenin meşru sisteminin bir parçası olma çağrısında bulundu.

FFK, Sırbistan tarafından Kosova topraklarında düzenlenen müsabakaların kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve kurumlardan acil önlem almasını talep etmişti.

Federasyon, 2016 yılında UEFA ve FIFA'ya tam üye olarak kabul edildi ancak özellikle ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgedeki spor müsabakaları Sırbistan tarafından düzenlenmeye devam ediyor.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görürken, siyasi anlamda birçok kez karşı karşıya gelen iki ülke, bu olayla aralarındaki gerginliği spor alanına da taşımış oldu.

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Sırbistan, Kosova'yı UEFA'ya şikayet etti!
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