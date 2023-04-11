Trabzonspor’da büyük maçların golcüsü Maxi Gomez

Sezon başında bordo-mavili kulübe transfer olan Uruguaylı golcü, gol sayısı bakımından arzu edilen katkıyı sağlayamadıysa da büyük maçlarda takımının en skorer ismi oldu. Ligde 20 maçta forma giyen Maxi Gomez, 1600 dakika süre alırken, rakip fileleri 5 kez havalandırabildi.

5 GOLLE 7 PUANLIK KATKI

Gomez, 5 golün 3'ünü Beşiktaş (2-2), Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray (1-2) ile oynanan karşılaşmalarda kaydetti. Uruguaylı oyuncu, 1 gol Bitexen Giresunspor (3-0), 1 gol de Yukatel Kayserispor (3-4) filelerine göndermeyi başardı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

BÜYÜKLERE KARŞI GOLLERİ

Gomez, Trabzonspor formasıyla oynadığı 3 büyük karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Bordo-mavili takıma geç transfer olmasından dolayı ligin 4. haftasında golsüz biten Galatasaray maçında yer almayan Gomez, İstanbul'da ligin 10. haftasında 2-2 biten Beşiktaş maçında takımının bir golüne imza attı.

Ligin 15. haftasında Trabzon'da 2-0'lık Fenerbahçe maçında 1 gol atan forvet oyuncusu, İstanbul'da bordo-mavili takımın 2-1 mağlup olduğu Galatasaray müsabakasında da takımının golünü kaydetti.