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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:36

Ronaldo Nazario'ya taraftarlarından büyük tepki! "Hemen git"

Ronaldo Nazario’ya taraftarlarından büyük tepki! Hemen git

İspanya LaLiga ekibi Real Valladolid taraftarları, kulüp sahibi Ronaldo Nazario'ya olan tepkisini gün geçtikte artarken, taraftarlar, Ronaldo stadyumdayken; "Ronaldo hemen git!" tezahüratları yaptı.

Brezilya Milli Takımı'nın ve futbol tarihinin efsanelerinden olan Ronaldo Nazario, 2018 yılında LaLiga ekibi Real Valladolid'in çoğunluk hakkını 30 milyon Euro karşılığında almıştı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Ronaldo'nun takımının haklarını savunması gerektiğinde sessiz kaldığına inanan taraftarlar tepkilerini artırıyor.

"REAL MADRİD Mİ? VALLADOLİD Mİ?"
Taraftarlar yakın dönemde stadyumda başkana tepkilerini dile getiren pankartlar astı.

Bunlardan birisi de "Ronaldo, Real Madrid'i mi savunuyor? Valladolid'i mi?" şeklindeydi. 2 sezon önce de Ronaldo'nun kulübe odaklanması gerektiğine dair tepkiler yer alıyordu.

Son olarak ligdeki kötü gidiş sonrası taraftarlar, Ronaldo stadyumdayken; "Ronaldo hemen git!" tezahüratları yaptı.

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Ronaldo Nazario'ya taraftarlarından büyük tepki! "Hemen git"
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