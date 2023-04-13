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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:45

Eljif Elmas'tan hakeme isyan!

Eljif Elmas’tan hakeme isyan!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. Milan sahadan 1-0'lık skorla gelip ayrılırken, Eljif Elmas Milan maçı sonrası yaptığı açıklamada maçın hakemine eleştirilerde bulundu.

Napoli'nin Milan'a mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı sonrası ev sahibi ekibin Kuzey Makedonyalı oyuncusu Eljif Elmas maçın hakemine isyan etti.

Elmas maç sonu açıklamasında karşılaşmanın Rumen hakemi Istvan Kovacs'a yüklenerek, "Maçın hakemine ne diyeceğimi bilemiyorum. Bütün takıma sarı kart gösterdi, onlar da bizimle aynı faulleri yaptı ama kart görmediler. Bu daha önce görülmemiş bir olay. Bu nedenle ister istemez takım halinde gergin bir maç geçirdik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Napoli'den Zielinski, Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Rrahmani ile Anguissa'ya çift sarı olmak üzere 6 sarı kart çıktı. Milan'da ise teknik direktör Pioli başta olmak üzere Bennacer, Saelemaekers ve Calabria sarı kart gördü.

Öte yandan karşılaşmada kırmızı kart gören Anguissa'nın yanı sıra Kim Min-Jae de sarı kart sınırına girdiği için rövanşta forma giyemeyecek. (Akşam)

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Eljif Elmas'tan hakeme isyan!
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