Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 14.4.2023 12:38

Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde geniş alan pas çalışmaları ile yarı sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, bugün Giresun'a gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan rejimi darbe almalı ve zarar görmeli
İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe play-off'a yükseldi! Euroleague'de nefes kesen gece...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor
Yabancı bile sizin kadar yabancı değil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA