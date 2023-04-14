Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.4.2023 19:26 Son Güncelleme: 14.4.2023 19:32

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig’de Kayserispor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında sezonun zorlu ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip evinde 3 puanı kazanıp şampiyonluk yarışında farkı açmak isterken, Kayseri temsilcisi galibiyet ile ilk 6'ya girmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER...

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

SAHASINDAKİ SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Özgür Özel'in tam altın vaadi dalga konusu oldu
Yabancı bile sizin kadar yabancı değil
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor!
İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan rejimi darbe almalı ve zarar görmeli
İstanbul Finans Merkezi için beklenen gün geliyor! 17 Nisan'da açılacak
SON DAKİKA | MİT'ten FETÖ'ye bir darbe daha! Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA