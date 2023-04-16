Son dakika haberleri: Süper Lig’de hafta dev maçla kapanıyor! Trabzonspor - Beşiktaş maçında 11’ler belli oldu…

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.