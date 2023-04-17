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Giriş Tarihi: 17.4.2023 09:08

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun bonservisi alındı! 25 maçta 11'de forma giyer kriteri devreye girdi...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta Arthur Masuaku’nun bonservisi alındı! 25 maçta 11’de forma giyer kriteri devreye girdi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşikaş'ın sezon başında West Ham United'tan kadrosuna kiralık olarak kattığı Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki madde gereği satın opsiyonu devreye girdi ve siyah-beyazlı ekip, oyuncuyu 2+1 yıllık sözleşme karşılığında kadrosuna kattı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen Arthur Masuaku'yu kadrosuna katan Beşktaş'ta oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 25 maçta 11'de forma giyerse satın alma opsiyonu devreye girer maddesi gereği oyuncunun bonservisi alındı.

MASUAKU'NUN TAPUSU ALINDI
Siyah-beyazlıların sezon başı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Trabzonspor karşısında 11'de sahaya çıktı ve sezon başından bu yana devam eden opsiyon tartışmaları rafa kalktı. Kiralık sözleşmesinde yer alan 25 maça 11'de başlama kriterini yerine getiren Masuaku için cuma günü İngiliz ekibiyle yapılan anlaşma gereği 2 milyon Euro bonservis bedeli 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncu da 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.

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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun bonservisi alındı! 25 maçta 11'de forma giyer kriteri devreye girdi...
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