Daniel Pancu’nun eldivenleri 18. yılında müzede!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pancu'nun açık artırmaya çıkardığı kaleci eldivenleri, Beşiktaş JK Müzesi'nde sergilenmek üzere satın almıştı. Kocadağ, unutulmaz maçın 18. yıl dönümünde eldivenleri müzeye teslim etti.

Kocadağ, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili Daniel Pancu, depremzedelere yardım etmek için bu eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Pancu'ya böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Bu eldivenler bizim için paha biçilemez bir anı. Bu eldivenleri depremzedeler hayrına bir hayır kurumuna bağışlanmak üzere satın aldık. Bu eldivenleri ait olduğu yere emanet ediyoruz."