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Giriş Tarihi: 17.4.2023 16:09 Son Güncelleme: 17.4.2023 17:14

Daniel Pancu'nun eldivenleri 18. yılında müzede!

Daniel Pancu’nun eldivenleri 18. yılında müzede!

Daniel Pancu 17 Nisan 2005 tarihinde Beşiktaş'ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 yendiği unutulmaz maçta kullandığı kaleci eldivenlerini, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için düzenlenen bağış kampanyasında açık artırmaya çıkarmıştı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pancu'nun açık artırmaya çıkardığı kaleci eldivenleri, Beşiktaş JK Müzesi'nde sergilenmek üzere satın almıştı. Kocadağ, unutulmaz maçın 18. yıl dönümünde eldivenleri müzeye teslim etti.

Kocadağ, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili Daniel Pancu, depremzedelere yardım etmek için bu eldivenleri açık artırmaya çıkarmıştı. Pancu'ya böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Bu eldivenler bizim için paha biçilemez bir anı. Bu eldivenleri depremzedeler hayrına bir hayır kurumuna bağışlanmak üzere satın aldık. Bu eldivenleri ait olduğu yere emanet ediyoruz."

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Daniel Pancu'nun eldivenleri 18. yılında müzede!
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